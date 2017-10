El país hoy por hoy se encuentra de luto, muchos de los mexicanos se puso la bandera y ayudo a todos aquellos que necesitaban de agua, medicinas, cobijas, juguetes, comida para las mascotas, refugios, entre muchas otras cosas, pero pensamos que con ayudar un par de días el problema está solucionado, la realidad es otra, ponte a pensar que pasara cuando se acaben los víveres, cuando la gente retire el apoyo en los albergues, no nos ponemos a pensar de que mucha gente perdió su hogar, no sabemos si lo recuperara, si alguna fundación ayudara a construir todos aquellos hogares, no sabemos si todo esto va a regresar a sus manos. Reflexiona y ponte en el lugar de todas aquellas personas, si fueras tú el que estuviera en este lugar como reaccionarias ante este acontecimiento.

Muchos influencers decidieron aprovechar el boom que tienen antes las redes sociales, para poder hacer conciencia de lo que van a pasar todas estas familias en el lapso de un año o tal ves mas, no es sencillo estar involucrado en este acontecimiento, no sabemos que es lo que vaya a pasar con sus trabajos, si están bien de salud, si los niños tienen que comer, que todo lo que hiciste por años se tiene que hacer desde cero, no sabemos lo que pasara, pero muchos de los influencer tienen esa iniciativa de apoyar e incentivar a todos sus seguidores a que donen no solo un día el reto son los 60 días.

La estrategia está muy organizada, bien elaborado, se siente que un estratega se sentó a pensar cómo solucionar esta problemática, no necesito darle muchas vueltas, solo brindar la solución de que se sigan ofreciendo los víveres necesarios sin descompensar ninguno de los cuidados, como su nombre lo dice consiste en que 60 días sigamos apoyando, cada uno de los días se apoya de una forma diferente, el primer día se ofrecen productos de primeros auxilios, el segundo día medicamentos, el tercer día materiales de construcción, cuarto día comida, el quinto día productos para bebes, sexto día tercera edad y mujeres, séptimo día, ropa y cobijas, octavo día construcción enfocado en plásticos, noveno día productos de limpieza, décimo día higiene personal, el día once dinero, de esta forma se repite cada uno de los productos y servicios, de esta forma lo tendremos de una forma organizada y congruente, mientras ellos aprovechan los productos se va haciendo la colecta de donativos para que todo trascienda de una forma fluida sobre todo que nunca les falte nada.

Es una gran labor que los youtubers, twitcheros, twitteros, están haciendo para mover a México, de una forma solidaria, moviendo a al pueblo y sobre todo realizando las cosas que les toca a otros.