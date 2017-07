Por raro que parezca, siento una gran inclinación y admiración por las estructuras de acero. Me gusta mucho caminar por las calles de mi ciudad y admirar los edificios que están en construcción. Me atrae mucho ver ese esqueleto metálico que zigzaguea para formar una torre como las conocemos , aquellas que albergan oficinas o habitantes en busca de un nuevo hogar.

También, los puentes peatonales son algo maravilloso y más cuando están construidos con cuidado, con pasión y con arte m son como pasadizos secretos que te llevan a un mundo desconocido por el cual siempre me gusta cruzar.

Por último, están las construcciones de puentes o de las vías del metro, estos me otorgan una sensación de plenitud y una satisfacción que no encuentro en otras cosas, me pierdo al ver estas estructuras que mantienen viva y sólida una construcción.

Y como es de esperarse , poseo ciertas estructuras metálicas que son mis favoritas y que me gusta contemplar a cualquier hora del día. Te comparto mi pequeña lista de estructuras metálicas que me gusta mucho contemplar y que he admirado más de cinco veces en mi vida.

1) Estructura de acero en la línea B del metro

Entre la estación San Lázaro y la estación de Oceanía , las vías del tren se encuentran rodeados de una estructura metálica en forma circular como si fuera el interior de un gusano o una cueva metálica por donde pasa el tren. Me gusta subirme a esta línea del metro únicamente para disfrutar de ese momento: cuando sube el tren por la espiral de metal y cuando baja de ella.

2) Museo Soumaya

En Polanco existe un museo creado por Carlos Slim llamado el Museo Soumaya cuya entra es gratuita y alberga en su interior piezas famosas y originales. Aunque a simple vista ya no se distingue el esqueleto metálico , cuando éste estaba en construcción caminaba por sus calles a diario. Era fascinante observar esa deformidad que en conjunto creaban una estructura maravillosa. Hoy en día sigo caminando por ahí para imaginar , como si tuviera rayos X , los huesos de metal del museo.

3) Obras de arte en Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma tienen en su banquetas diferentes obras urbanas de metal convertidas en arte , ya sea como asientos o para levantar las ya bellas calles de Reforma. Existe una en especial que es mi favorita: consiste en una malla metálica en forma de un arco sin forma utilizada como un paso por la banqueta. Y para hacerla todavía más vistosa, esta estructura tiene como soporte una macetas con enredaderas , lo que permite que las plantas crezcan entre el metal y la combinación de acero pintado de rojo con el verde de las hojas , crean un camino que te lleva a otro mundo.

Existen muchas otras estructuras que son mis favoritas, pero algunas no están en mi país. En el siguiente post les hablaré sobre ellas.