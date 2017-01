Hace aproximadamente dos años y medio, comencé a tomar clases de inglés, algo que ha cambiado mi vida por completo y que ha abierto las puertas del mundo ante mis pies, ya que ahora la información a la que tengo acceso es universal y no solo regional.

Debido a que ya domino el inglés al 100%, ya me es posible informarme de una manera mucho más accesible, por lo que me he dedicado a investigar varios temas desde hace un tiempo.

He estado siguiendo con especial atención la situación del Islam y de su expansión por el mundo, una expansión que desde mi punto de vista y el de muchos otros, está muy bien planeada por sus seguidores, quienes están conquistando el mundo.

El día de hoy hay pocos países en el mundo donde no esté habiendo un intento de infiltración social por parte del Islam, cuya intención es conquistar esa sociedad después de un tiempo de poblar discriminadamente alguna nación.

Estas personas tienen un método que llevan aplicando desde los años de la década de los setenta y ochenta, un método basado en la mentira y en la cobardía; un método cubierto con un velo de seda blanca; sin embargo, lo que hay detrás es muy siniestro.

Este método es parecido a la manera de operar de los gitanos, quienes se acercan a pedir dinero con un rostro triste; sin embargo, el objetivo principal es robar todo lo que tienes y se encolaran cuando no caes en su trampa y se lo haces saber, causando una reacción similar a la de una lombriz con limón y sal.

El procedimiento de conquista social musulmán es el siguiente:

Llegan pacíficamente a un lugar como una pequeña minoría y se comportan como lo dicta la ley del país de su llegada. Comienzan a reproducir al triple o cuádruple que la población local. Comienzan a llamar a muchos familiares y conocidos a que vengan y hagan lo mismo. Comienzan a pedir y a construir Mezquitas. Aumentan el numero de Mezquitas y las llenan con su creciente población. Toman partes de ciudades y las llenan. Se vuelven hostiles para con la población que los recibió. Comienzan a promover la ley Sharia y a intentar imponerla. Comienza el terrorismo y el Jihad. El terrorismo se es admirado y promovido. Se empieza hablar de la conquista de ese país, lo que causa fricción tardía en la población local. Acusan a los locales de racismo e intolerancia. Guerra Santa

Este es el plan que tiene el Islam para todos los países del mundo, sobretodo para con los países cristianos.

Naturalmente, hay quienes no son así; sin embargo, sus dirigentes y sus cabezas de mando sí lo son, algo que cada vez les es más difícil esconder sus planes y sus intenciones verdaderas; sin embargo, me temo que en muchos lugares ya es demasiado tarde.