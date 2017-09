Los pasados dos meses han sido unos muy difícil en mi vida ya que estos han sido probablemente los mas complicados que he tenido en mucho tiempo , esto se debe a que en estos dos meses las complicaciones que he tenido se han conglomerado como si todas las situaciones adversas se habrían puesto de acuerdo para atacar en conjunto.

Por supuesto , esta no es la primera vez que esto me sucede , además de ser algo que en algún punto u otro le sucede a casi todas las personas, sin embargo, de no ser por observar las cosas con claridad , estos ciclos negativos pueden ser una verdadera pesadilla y un momento clave en los seres humanos donde lo mas habitual es rendirse y retroceder a un rincón seguro.

Esto lo se debido a que recuerdo tiempos pasados cuando llegaban estos ciclos inevitables , momentos en los que perdía absolutamente todo el animo en mi ser y me llenaba de enojo y hasta rencor con la vida misma.

Esta actitud , invariablemente me descarrilaba de mis operaciones cotidianas , lo que naturalmente causaba un buen grado de desastre en el plano general, lo que empeoraba substancialmente la situación y obscurecía el panorama, muchas veces de manera radical.

Hubo un tiempo cuando, cada año tenia no menos de tres de estos ciclos , cada vez durando mas y mas tiempo , por lo que mi vida comenzó a tornar un giro muy negativo, a tiempos convirtiéndose en un verdadero infierno, donde no me era posible ni siquiera dormir.

Todo cambio un día que me arte de sufrir.

Esto sucedió una noche cuando estaba jugando ajedrez en contra de la computadora y puse atención en el tablero del juego , un tablero que consiste como bien sabemos en cuadros de color blanco y negro. Fue ahí donde vi la metáfora de la vida.

La vida de los seres humanos, como en un tablero de ajedrez, esta dividida en cuadros negros y blancos – los negros representándolos ciclos negativos en la vida y los blancos lo contrario- por lo que es inútil esperar un tablero blanco.

Ahí entendí , que aunque he tenido muchos cuadros negros en mi vida , también he tenido cuadros muy blancos. Lo mismo sucede con todas las personas en el mundo, ya que ningún tablero es solo blanco ni negro.

Entendí , con el tablero de ajedrez que una de las razones primordiales de mis frustraciones tan pesadas era el hecho que consideraba que mi situación era injusta ya que todos tenían una muy buena vida.

La segunda razón de mi fuerte frustración se debía a que cada que descendía en un cuadro negro pensaba que este seria eterno , de la exacta misma manera que pensaba , cuando en un cuadro blanco, que todo debía de ser blanco.

Entendiendo los cambios de la vida y sus ciclos facilita mucho cuando en un cuadro negro.

Ahora , cada que me sucede esto , me acuesto en mi colchón me tranquilizo y actuó pausado y tranquilo sin parar.