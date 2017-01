Entre los anhelos que la mayoría de las personas manifiestan desde pequeñas, ya sea por convención o porque realmente lo sienten, está el de que haya paz. Muchos se refieren a la paz entre las comunidades y los pueblos; otros aspiran también a la paz interior. Pero sería interesante averiguar en qué pensamos o qué entendemos cuando hablamos de paz.

Para escribir este artículo, recorrimos las calles y entrevistamos a personas de distintos géneros, profesiones y edades, para saber cómo definen el concepto de paz. A continuación presentamos las reseñas de lo que nos contestaron.

Laura Díaz, 35 años, secretaria y ama de casa

La paz es que no haya guerras ni conflictos, tanto entre pequeños grupos como entre países. Paz es que los problemas familiares se resuelvan hablando y escuchando los argumentos de cada uno, y no con gritos, mucho menos con golpes. Paz también es que los países arreglen sus diferencias con ayuda de organizaciones como la ONU y no mediante las armas.

Pablo Cisneros, 19 años, estudiante universitario

La paz es un estado de conciliación, basado en el diálogo y la discusión racional. No es la ausencia de conflicto, porque éste es propio de la condición humana; pero como el uso de la razón también es característico de nuestra especie, el ideal de la paz consiste en que dichos conflictos puedan resolverse dialogando y no mediante el uso de la violencia. Y, como explica William Soto Santiago, para que las personas puedan convivir y dialogar en armonía, es necesario que cultiven virtudes como el respeto y la tolerancia.

Adán Gutiérrez, 53 años, taxista

¿La paz? Es muy difícil explicar qué es la paz, si lo que leemos y vemos todos los días en las noticias son guerras, delitos y tragedias; sobre todo en nuestro país. Abre cualquier periódico, el que prefieras, y no tendrás que pasar ni una página para enterarte de que en tal lugar se están matando o de que los niños juegan a secuestro, y no “de a mentiritas”. Sabremos que es la paz cuando podamos leer un periódico o ver un noticiero sin encontrarnos con información de ese tipo. Pero, en lo personal, no creo que ese día vaya a llegar.

Claudia Ruiz, 8 años, estudiante de primaria

Estar en paz es hacer lo que te gusta sin tener miedo y también sin hacer daño a los demás. Por ejemplo, que pueda salir a jugar sin que mis papás se preocupen de que me pase algo y sin que otros niños me molesten. Pero, para jugar en paz, tampoco debo molestar a otros niños o a los vecinos. Porque, para que estemos en paz, debemos tener respecto.

Leticia Flores, 43 años, investigadora

Al hablar de la paz siempre pensamos en las relaciones humanas, ya sea entre las naciones del mundo o los diferentes estratos de una sociedad. Pero creo que actualmente, la idea de paz debería extenderse al medio ambiente y a los seres no humanos, pues nuestras acciones han dañado profundamente al planeta y es necesario reestablecer la armonía con él.

Como habrán visto, hay diversas formas de entender la paz y esto puede significar diversas oportunidades para alcanzarla.